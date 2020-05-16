أصالة عن مايا دياب: "من أقرب الناس لقلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى الفنانة مايا دياب عبر حسابها على تويتر.

وكتبت أصالة، قائلة: "ميّوشة.. انتي منّ أقرب الناس لقلبي، وأنا مشتاقة نلتقي قريب".

وكانت مايا دياب، هنأت أصالة بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، قائلة: "عقبال المية يا أصولة يا حبيبة قلبي يا لذيذة يا عفوية.. بتمنالك تحققي اللي بتحلمي فيه وأهم شيء يكون لمصلحتك ولخيرك، ببوسك أنت وشام ولودي وعلي وآدم".

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واحتفلت المطربة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 15 مايو الجاري.

يُذكر أن أصالة شاركت مؤخرًا في أوبريت كويتي يحمل اسم "أنتوا لها"، وشارك في الأوبريت حسين الجسمي، ماجد المهندس ونبيل شعيل، بلقيس فتحي، وعدد من الفنانين.