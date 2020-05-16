تراند اليوم : في اللحظات الأخيرة.. فنانة مصرية تنجو من حريق بمنزلها

نجت الممثلة المصرية، مايا فارس من حادث حريق كاد يلتهم شقتها لولا أن العناية أنقذتها في اللحظات الأخيرة.

وكتبت مايا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل الحريق الذي نجت منه بأعجوبة، قائلة: والله ربنا نجاني النهارده. أول مرة أفهم يعني إحساس إنك تنط من بلكونة علشان تلحق بيتك قبل ما يولع".

وأضافت: "النهارده يوم غريب بالنسبة لي. باب الشقه اتقفل فجأة وأنا برا الباب والمفتاح جوه والبوتجار شغال على أكل، ومش عارفه أدخل فحاولنا نكسر الباب. معرفناش وريحه الشياط طالعة من الشقه ومش عارفه أعمل إيه".

وأشارت إلى أنها "خبطت علي الجيران ونطييت من البلكونه والحمد لله. إن الشباك كان مفتوح ولحقيت البيت. قبل ما الدنيا تولع. ستر ربنا ده نعمة كبيرة. الحمد لله يارب".

يذكر أن مايا فارس شاركت في مسلسلات "الزيبق" و"السر" و"وضع أمني" و"أيوب".