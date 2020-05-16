فيديو..محمد سعيد يتصدر "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "راجعة تاني ليه"

حصلت الأغنية الجديد للفنان محمد سعيد "راجعة تاني ليه" على المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان:محمد سعيد، وسجلت الأغية أكثر من 129 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها،

والكليب من إخراج :علي البهي.

يذكر أن آخر إصدارات سعيد الغنائية كانت أغنية "مراسيل" والتي طرحت منذ شهرن، واقترب عدد مشاهداتها إلى نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب".