حصلت الأغنية الجديد للفنان محمد سعيد "راجعة تاني ليه" على المركز الأول في صدارة المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:محمد سعيد، وسجلت الأغية أكثر من 129 ألف مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها،والكليب من إخراج :علي البهي.
يذكر أن آخر إصدارات سعيد الغنائية كانت أغنية "مراسيل" والتي طرحت منذ شهرن، واقترب عدد مشاهداتها إلى نصف مليون مشاهدة على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو..محمد سعيد يتصدر "يوتيوب" بأغنيته الجديدة "راجعة تاني ليه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.