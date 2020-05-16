فيديو .. ريمون مقار يشيد بالفنان محمد حزين

أشاد المنتج ريمون مقار بالفنان الواعد محمد حزين، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر ريمون فيديو لمحمد حزين، وعلق عليه قائلًا: ممثل مهم لا اعرفه شخصيًا و شفت هذا الفيديو بالمصادفة ولكن بجد تستحق الإشادة وأنت ممثل موهوب جدًا الممثل محمد حزين بجد برافو. قائلًا: ممثل مهم لا اعرفه شخصيًا و شفت هذا الفيديو بالمصادفة ولكن بجد تستحق الإشادة وأنت ممثل موهوب جدًا الممثل محمد حزين بجد برافو. Advertisements يذكر أن المنتج ريمون مقار تخرج المنتج من كلية السياحة قسم إدارة شركات سياحيه، وقام بعمل دراسات عديدة في مجال التخطيط المالي للشركات الكبرى، عمل دراسات عديده في مجال إدارة الأزمات بالمنشئات المتوسطة و الصغيرة، وعمل في مجالات التخطيط المالي لشركات تعمل في مجال الدعاية و الإعلان و التسويق والإنتاج التليفزيوني و السينمائي، والتصنيع الدعائي و ذلك بداية من عام 1996. كلية السياحة قسم إدارة شركات سياحيه، وقام بعمل دراسات عديدة في مجال التخطيط المالي للشركات الكبرى، عمل دراسات عديده في مجال إدارة الأزمات بالمنشئات المتوسطة و الصغيرة، وعمل في مجالات التخطيط المالي لشركات تعمل في مجال الدعاية و الإعلان و التسويق والإنتاج التليفزيوني و السينمائي، والتصنيع الدعائي و ذلك بداية من عام 1996.

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