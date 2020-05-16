World Music Award تهنىء نانسي عجرم بعيد ميلادها

حرصت الصفحة الرسمية لـ World Music Award على تهنئة الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشرت الصفحة صورة لـنانسي عندما حصلت على الجائزة في عام 2014 عن مبيعات ألبومها "بتفكر في ايه"، وعلقت على الصورة قائلة:"عيد ميلاد

سعيد للنجمة اللبنانية ".

يذكر أن آخر إصدارات نانسي الغنائية كانت أغنية "قلبي ياقلبي"، والتي طرحتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصل على أكثر من 16 مليون مشاهدة.