قابل البطل أحمد منسي "أمير كرارة"، الشيخ حسان "رشدي الشامي"، أحد كبار سيناء، ومن ناحيتها أبلغه الشيخ حسان أبلغ عن الإرهابي الذي زرع العبوة الناسفة للعقيد رامى حسنين "أحمد صلاح حسني"، وأخبره أيضًا أن هناك قرية صغيرة مليئة بالعبوات الناسفة، وأعطاه جميع خطط الإرهابيين حتي يتكن قوات الصاعقة المصرية.
وشهدت الحلقة تحدث الإرهابي عماد عبد الحميد "عابد عناني"، مع الإرهابي هشام عمشاوي "أحمد العوضي" عبر الهاتف، وأكدله أنه يستعد لهجوم مسلح على دور العبادة للمسيحيين على خط الصعيد، حيث تمر عدد من الأتوبيسات تستقل عددًا كبيرًا من الأقباط، وستكون ضربة قوية لإشعال الفتن، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
يذكر أن مسلسل الإختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي،
وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. تعاون أهل سيناء مع الجيش المصري للتخلص من الإرهابيين في الإختيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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