فيديو .. تعاون أهل سيناء مع الجيش المصري للتخلص من الإرهابيين في الإختيار

قابل البطل أحمد منسي "أمير كرارة"، الشيخ حسان "رشدي الشامي"، أحد كبار سيناء، ومن ناحيتها أبلغه الشيخ حسان أبلغ عن الإرهابي الذي زرع العبوة الناسفة للعقيد رامى حسنين "أحمد صلاح حسني"، وأخبره أيضًا أن هناك قرية صغيرة مليئة بالعبوات الناسفة، وأعطاه جميع خطط الإرهابيين حتي يتكن قوات الصاعقة المصرية.

وشهدت الحلقة تحدث الإرهابي عماد عبد الحميد "عابد عناني"، مع الإرهابي هشام عمشاوي "أحمد العوضي" عبر الهاتف، وأكد

له أنه يستعد لهجوم مسلح على دور العبادة للمسيحيين على خط الصعيد، حيث تمر عدد من الأتوبيسات تستقل عددًا كبيرًا من الأقباط، وستكون ضربة قوية لإشعال الفتن، وجاء ذلك عبر صفحة ON بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يذكر أن مسلسل الإختيار من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي،

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سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

وتدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.