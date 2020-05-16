ميرنا وليد - بيروت - إتهم عدد كبير من المتابعين ولاسيما ​الكويت​يين الممثل المصري ​مصطفى خاطر​ بإهانة علم الكويت في مسلسله الرمضاني "عمر ودياب" وذلك بعد ظهوره في أحد المشاهد في الحلقة الماضية وهو يرتدي حذاءً ألوانه مشابهة لألوان علم الدولة.

وشنّ المتابعون هجوماً عنيفاً على خاطر، الأمر الذي دفعه إلى نشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يوضح فيه ما حصل ومقدماً إعتذاره عن هذا الخطأ الغير مقصود.

وعلّق على الفيديو بالقول:"والله يا جماعة غير مقصود تماما أنا صحيت لقيت الدنيا مقلوبة، وبقول لكل اهلي واصحابي واخواتي في الكويت حقكوا عليا والله ما مقصود... كل الحب والاحترام للكويت وشعب الكويت الشقيق".

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كانت هذه تفاصيل خبر إتهام مصطفى خاطر بإهانة علم الكويت في مسلسله وهو يعتذر-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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