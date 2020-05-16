ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية اليسا عن اشتياقها لوالدها الراحل زكريا خوري، الذي توفي عام 2004، وقامت بإعادة نشر أغنيتها التي طرحتها سابقاً باسمه "زكريا" عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإعلامي وعلقت عليها قائلة: "أشتاق إليك يا أبي".

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها ولحنها محمد رحيم، توزيع موسيقي لشقيقها كميل خوري: " زكريا.. بهدي لعيونك فرحني ودمعاتي في عنيا، زكريا.. لو اغني ليك ميكفينيش 100 ألف أغنية، زكريا.. والله واحشني وبدوب والعشق فيك إيه، زكريا.. على طول في سيرتك ياللي صورتك باينه اهي عليا، زكريا.. وحشاني أيام البلد بيتنا اللي في الضاحية، زكريا.. الذكرى بتعيش للأبد بين القلوب تحيا، زكريا.. يا ابويا يا ابو المغرمين فاكر ليالينا، زكريا.. على طول في بالي وفخيالي نايمة أو صاحية، ياليالي تعالى وعودي حرري وطني وحدودي، أنا دمعي مغرق عودي وأنا هشكي لمين غير الله، بطلي يا دموعي تزيدي نوري يا شموعي وايدي، يا ما خدني يا ناس من ايدي وارتحت فحضنه من الآه، زكريا.. كانت عيونك طيبة وصوتك مليان شجن، زكريا.. رغم الليالى المتعبة شاغلك حب الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- إليسا توجه رسالة مؤثرة الى والدها "زكريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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