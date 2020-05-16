مصوّر عربي يلتقط صوراً لحبيبة ليوناردو دي كابريو وهي عارية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء العالمية ​روكسي هورنر​ الحبيبة السابقة للممثل العالمي ​ليوناردو دي كابريو​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً مثيرة لها، ظهرت فيهم عارية تماماً وهي تستلقي على سريرها، محاولةً إخفاء المناطق الحساسة من جسدها بشرشف السرير.

وبحسب تعليقها على الصورة يتبيّن أن المصوّر العربي ​رعد سيف الرحمن​، والتي إلتقطها لها عبر إحدى التطبيقات بسبب إجراءات الحجر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعلّق رعد على الصور بالقول:"روكسي هورنر هي أحد الأشخاص المفضلين لدي من الذين تعاملت معهم".

وتابع :"وبصرف النظر عن كونها عارضة رائعة فإنها تمنح كل وقتها وجهدها من أجل جلسات التصوير وأدركت هذا من خلال جلسة تصوير FaceTime لقد أمضينا 3 ساعات من الجلوس على السرير واتخاذ الوضعيات المختلفة".

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