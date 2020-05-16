ناصر القصبي يهاجم برنامج "قلبي اطمأن" بعد حلقة أبو سليم

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الممثل السعودي ​ناصر القصبي​ برنامج "قلبي اطمأن" بعد عرض حلقة أمس مع الممثل اللبناني ​صلاح تيزاني​ الشهير ب​أبو سليم​.

وخلال الحلقة قدم البرنامج تأمينا صحيا ومعاشا شهريا لمدة عامين، وتكاليف عملية زوجته.

وأشاد ناصر القصبي بفكرة البرنامج عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي في البداية إلا أنه يرى أن مساعدة أشخاص معروفين مثل الفنان صلاح تيزاني "أبو سليم" أمر مؤذ ومهين في حقه.

وقال ناصر القصبي " البرنامج الإماراتي "قلبي اطمأن" حقق نتائج طيبة في المواسم السابقه لفكرتة الإنسانيه النبيلة، ولاشك أن صناع هذا البرنامج مشكورين قدموا مساعدات عظيمة للبسطاء في كل مكان، لكن مساعدتهم لأشخاص معروفين كما هو مع الفنان أبو سليم .. أرآها مؤذية ومهينة في حقه وإن كان المقصد نبيلا".



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