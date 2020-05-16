خاص الفن- معتصم النهار: لم أسئ لـ عبير شمس الدين وأيمن رضا

ميرنا وليد - بيروت - استنكر الممثل السوري ​معتصم النهار​ التأويلات والتفسيرات التي نسبت إليه بسبب ما نشره على حسابه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وحذفها بعد دقائق قليلة.

وقال لموقع "الفن" :"كلامي كان عاماً ولم أقصد به أحد معين، وأرفض اتهامي بأن الستوري أساء لبعض الزملاء، ولذلك قمت بحذفها كي لا يستغلها الناس للاصطياد في المياه العكرة".

وأضاف معتصم :"لم أسئ ل​عبير شمس الدين​ و​أيمن رضا​، ولا أقبل على نفسي أصلاً أن أسيئ لهما، وهما زميلان عزيزان أحبهما وأحترم تاريخهما، ومنذ بداياتي كنت ومازلت أحترم جميع الزملاء وأتمنى لهم الخير والتوفيق، ولم أسئ بحياتي لأي أحد".

وشدد على نشر المحبة في الوسط الفني السوري، ووقوف الفنانين إلى جانب بعضهم البعض في السراء والضراء.

من ناحية ثانية، وبما يتعلق بحديثه باللهجة المصرية في برنامج "​اغلب السقا​" على شاشة mbc مصر قال: "أعتز بسوريتي وبلهجتي السوريّة، لكنني تحدثت بغير لهجة لأن المقدم مصري والقناة مصرية والجمهور في الاستديو مصري، والموضوع أبسط من أن يأخذ أبعاداً أخرى".