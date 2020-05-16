فضيحة تلاحق الأميرة ديانا..زارت نادٍ ليلي للمثليين برفقة هذا النجم

ميرنا وليد - بيروت - لاتزال حياة ​الأميرة الراحلة ديانا​ محط إهتمام الكثير وتخفي العديد من الأسرار التي لم يتم الكشف عنها وذلك على الرغم من مرور سنوات على وفاتها بحادث سير مروّع.

وفي هذا المجال، كشفت الممثلة ​كليو روكوس​ فضيحة جديدة حول الأميرة ديانا وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة Vanity Fair وهي زيارتها لأحد النوادي الليلية للمثليين برفقة المغني الراحل فريدي ميركوري.

وقالت روكوس:"حضرت الأميرة ديانا لمشاهدة Golden Girls وشرب الشمبانيا، وعند الانتهاء تم سؤال المجموعة حول خططهم لتلك الليلة، حيث كانت تذهب إلى نادي ليلي للمثليين جنسياً وأصرّت الأميرة ديانا على الانضمام إليهم".

وأشارت روكوس إلى أن الممثل روبرت ايفرتالدي كان جزءاً من هذه المجموعة حيث نصح الأميرة ديانا بعدم الانضمام إلى فريدي عند ذهابه إلى الحفلات في ملهى ليلي للمثليين، حيث كان القلق من أن يلتقط المصوّرين بعض الصور لها برفقة فريدي وهي تتناول المشروبات وتحتفل ولكن فريدي لم يكن متردد بل أصّر على انضمامها وقال: "امنح الفتاة بعض المرح".

وأكدت روكوس أن ديانا تسللت إلى الملهى الواقع في جنوب لندن، وكانت ترتدي سترة عسكرية وقبعة ونظارة شمسية وتذّكرت تلك اللحظة بقولها: "عندما دخلنا شعرنا أنه سيتم اكتشافها في أي لحظة ولكن يبدو أن الناس لم تلاحظ واختفت بين الجموع وهي تحتفل وأحبت هذا الشيء".