ميرنا وليد - بيروت - وجهت الممثلة الكوميدية المصرية ويزو رسالة للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، تتمنى فيها أن ترقص معها في إحدى حفلاتها، ونشرت ويزو فيديو قصير لجينفرلوبيز، عبرحسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، معلقة عليه قائلة :"حلمي هو الرّقص معك في واحدة من حفلاتك الموسيقية خاصة على أغنية " on the floor" يا أسطورة، مما أثار استغراب عدد من أصدقائها، وعلق شيكو على الفيديو ممازحاً قائلا :" أكاونتك أتسرق ولا إيه"، فيما رد الممثل محمد عبد الرحمن المعروف بتوتا، قائلا :"هاكر برازيلي سرقه بس بأمر الله هنرجعه".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- ويزو توجه رسالة الى جينفر لوبيز.. وشيكو يسخر منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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