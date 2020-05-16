هل خضعت مشاعل الشحي لعملية تجميل؟

نشرت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي صورة ظهرت فيها بملامح متغيرة تماماً لما كانت عليه، وسط أنباء خضوعها لأكثر من عملية تجميل الفترة الماضية. ونشرت مشاعل عبر حسابها على "انستغرام"، صورة أظهرت ملامحها المختلفة كلياً، فقد لاحظ الجمهور نحت الذقن بشكل واضح، وتضييق العيون بجانب غمازتين بارزتين لم تكونا موجودتين من قبل. Advertisements و تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصورة، قائلين " صايرة أحلي بكثير مو عرفتك.. انتي عملتي عملية تجميل واضح جدا هاد الشئ.."يادلي علي الجمال قديش احلويتي".. "مو معقول كيف طلعو إلك غمازات".. "والله وشك كثير محبوب ودقنك منحوتة جدا".

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