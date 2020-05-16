أحمد أبو هشيمة مع ولديه، ومن يشبهه أكثر؟

انتشرت صورة لرجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة مع ابنيْه الشابيْن أحدهما يشبهه كثيرًا والثاني يشبه والدته أكثر. الكل تساءل عن علاقتهما بزوجة والدهما، ياسمين صبري، وما إذا كانا على علاقة جيدة معها ولا نستبعد أنها تعاملها كصديقيْن. Advertisements وكان فاجأ رجل الأعمال متابعيه، ونشر عبر صفحته على السوشيال ميديا، صورة حديثة ظهر فيها برفقة زوجته الممثلة المصرية ياسمين صبري. نالت الصورة اعجاب الآلاف من محبي أبو هشيمة، وياسمين صبري، وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية وأنيقة خطفت كل الأنظار. يُذكر أن أبو هشيمة و صبر ويستعدان لزواجهما في أيلول – سبتمبر.

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