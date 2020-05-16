مشهد مؤلم لفنان لبناني شهير: “زوجتي مريضة وما عارف شو بدي أعمل”

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 03:00 مساءً - أثار مقطع فيديو للفنان اللبناني القدير صلاح التيزاني، المعروف باسم أبو سليم، موجة من الغضب والاستنكار بسبب ما يتعرض له بعض الفنانين.

المقطع مأخوذ من الحلقة 22 من برنامج “قلبي اطمأن” حيث التقى الشاب الإماراتي “غيث” بالفنان صلاح تيزاني وعرض مساعدته وتكريمه.

وأشار تيزاني الذي يبلغ من العمر 92 عاما، إلى الاوضاع الصعبة التي يعيشها، وأنه لا يمتلك ضمان صحي ، فقدم له غيث ضمان صحي ومعاش لمدة سنتين، كما أشار إلى أن التكريم الذي طلبه سيصله. إضافة إلى تأمين علاج زوجته المريضة، وجراحة لصديقه زغلول الذي كان ضمن فرقته الفنية. وعبر تيزاني عن شكره لغيث الذي وصفه بأنه “ملاك من السماء”.

Advertisements

وقد اثار الفيديو غضب ناشطين لبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي فقد كتبت الاعلامية نسرين ظواهرة: زوجتي مريضة وما عارف شو بدي أعمل هيك قال أبو سليم… كرامة الفنان ببلدنا مش مصانة للاسف حتى ما قال كلمة أكبر من هيك #يا_عيب_الشوم لان الفنان برا ملك والدول المتحضرة بتعرف تقدّر صح الفنان اهم من السياسي

”





This is a Twitter Status

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/ZawahraNissa/status/1261566527108796416?ref_src=twsrc%5Etfw