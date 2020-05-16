شاهد .. عقد قرآن شقيق ناهد السباعي ” على فنانة مصرية شابة

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كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة أعلنت من خلالها عن عقد قرآن شقيقها الفنان ” محمد السباعي ” على الفنانة ” أية سماحة ” .
كما نشرت مقطع فيديو أيضا للحظة عقد القرآن وظهرت فيه ناهد السباعي وهي تقف إلى جوار المنتجة ناهد فريد شوقي والدة العريس .
وكتبت ناهد السباعي في تعليقها على عقد قرآن شقيقها قائلة : ” على ضوء الفوانيس بنزفك يا عريس .. راجلي وصديقي المفضل تزوج أحلي عروسة ” .
ونشرت العروس آية سماحة فيديو من عقد القرآن عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
معلقة عليه قائلة : ” مدام سبعبع .. إلى الأبد أحبك ” .
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