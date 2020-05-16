هنادي مهنى عن أحمد خالد صالح : ” كسر قلبي “

كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة ” هنادي مهنى ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة الفنان ” أحمد خالد صالح ” في مشهد من كواليس مسلسلهما ” الفتوة ” .

والذي تضمن مشهد زفاف هنادي مهنى من أحمد خالد صالح الذي يجسد شخصية ” الشيخ مبروك ” بالمسلسل واكتشافها بعد ذلك بإنه ليس نجل الشيخ هلال وما هو إلا شخص نصاب .

وكتبت هنادي مهنى في تعليقها على الصورة وهذا المشهد قائلة : ” لأ لأ ميغركوش الطيبة اللي على وش أي حد .. ده مبروك طلع مش مبروك ” .

وتابعت : ” بس أنا بحب الصورة دي كنت مبسوطة قبل ما يكسر قلبي .. مسير كل واحد يبان على حقيقته في يوم من الأيام والكذاب بيتئفش ولو بعد سنين ” .

يذكر أن مسلسل ” الفتوة ” من بطولة كلا من الفنانين ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر .. وسيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي .