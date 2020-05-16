كتب امير فتحي في السبت 16 مايو 2020 03:00 مساءً - نشرت الفنانة ” هنادي مهنى ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة الفنان ” أحمد خالد صالح ” في مشهد من كواليس مسلسلهما ” الفتوة ” .
والذي تضمن مشهد زفاف هنادي مهنى من أحمد خالد صالح الذي يجسد شخصية ” الشيخ مبروك ” بالمسلسل واكتشافها بعد ذلك بإنه ليس نجل الشيخ هلال وما هو إلا شخص نصاب .
وكتبت هنادي مهنى في تعليقها على الصورة وهذا المشهد قائلة : ” لأ لأ ميغركوش الطيبة اللي على وش أي حد .. ده مبروك طلع مش مبروك ” .
وتابعت : ” بس أنا بحب الصورة دي كنت مبسوطة قبل ما يكسر قلبي .. مسير كل واحد يبان على حقيقته في يوم من الأيام والكذاب بيتئفش ولو بعد سنين ” .
يذكر أن مسلسل ” الفتوة ” من بطولة كلا من الفنانين ياسر جلال ومي عمر وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر .. وسيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي .
كانت هذه تفاصيل خبر هنادي مهنى عن أحمد خالد صالح : ” كسر قلبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.