بعدما قلل من امكانياتها.. ياسمين الخطيب ترد على تامر أمين

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب على تصريحات زميلها الإعلامي تامر أمين عنها، خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الرسمي بموقع “الفيس بوك”: “يبدو أن ذاكرة الزميل تامر أمين أصبحت ضعيفة جداً.. عام ٢٠١٤ لم نلتق في مكان عام فـ (عجبه شكلي)، وقرر أن نقدم معاً فقرة أسبوعية من برنامجه “م الآخر” المعروض على شاشة روتانا، كما ذكر بحلقته من برنامج #شيخ_الحارة!”.

وأضافت: “لم نلتقي في مكان عام أساساً! بل رشحني فريق إعداد البرنامج، والذي رشحني تحديداً أ. عمرو الديب. وجاء الترشيح إعجاباً بما أسطره من مقالات على صفحات الرأي بجريدة الوطن وقتذاك.. (يعني عشان دماغي حلوة، مش عشان شكلي حلو)! والفقرة كانت بعنوان “هو وهي” مش “آدم وحواء”.

Advertisements

وتابعت: “أما عن قناة النهار، فقد تلقيت عرضاً من إدارة القناة للعمل بها في سبتمبر ٢٠١٨، أي قبل التحاق تامر أمين للعمل بالقناة ذاتها.. ولم أكن (قاعدة في البيت) كما ذكر! كنت أمارس عملي ككاتبة بعدة مواقع صحفية، وينشر لي أسبوعياً حوالي مقالين بالشأنين العام والتشكيلي، بالإضافة لعملي كفنانة تشكيلية، وانشغالي بإتمام مجموعتي القصصية الأولى”.

واختتمت كلامها بقولها: “ختاماً.. أدين بالفضل لتامر أمين، لدعمه ومساندته في تجربتي مع روتانا، بس أنا ماحدش (بياخدني معاه).. وإللي أنا عايزاه أعرف آخده.. #ياسمين_الخطيب”.

وكان تامر أمين قد قال خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”: “ياسمين الخطيب قابلتها من 5 سنين فى حفلة عامة ولم أكن اعرفها وتعرفت عليها وأخبرتني أنها تعمل فنانة تشكيلية”.

وأضاف: “في هذا الوقت عجبني شكلها وطريقة تفكيرها، وعرضت عليها تقديم فقرة “آدم وحواء” معي في برنامج من “الآخر”، ووافقت وكانت تظهر مرة أسبوعيا، والفقرة حققت نجاحا كبيرا”، لافتا إلى أنه عند تقديمه برنامجه بقناة النهار اقترح إضافة فقرة “أدم وحواء” بمشاركة ياسمين الخطيب، لأنها كانت بدون عمل.