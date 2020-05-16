آسر ياسين يضع صديقه في موقف صعب بعدما استغل اسمه ورقم هاتفه في «بـ 100 وش»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الفنان المصري آسر ياسين في إحدى حلقات مسلسله الرمضاني الجديد “بـ 100 وش” متنكرا في شخصية تدعى “أحمد فياض”، وهو نفس اسم صديق مقرب له.

الفنان المصري لم يكتفي بذلك، بل ذكر رقم هاتف صديقه خلال الحلقة، وهو ما وضع صديقه في موقف لا يحسد عليه، بعد أن تلقى الكثير من المكالمات من معجبات آسر ياسين.

صديق الفنان المصري كشف تفاصيل ما حدث، على حسابه على “الفيس بوك”، حيث كتب: “لما البيست فريند بتاعك يفاجئك ويسف عليك علي شاشات التلفزيون ويطلع بشخصيه اسمها أحمد بيه فياض.. ومش بس كده، لا ويقول رقم تليفونك علي الهوا في مسلسل عامل نسب مشاهده مرعبه.. ملعوبه يا چاز”.

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وأضاف: “وبخصوص المعجبين والمعجبات وخصوصا السيدات متفاوتين الأعمار.. حابب اوضح بس ان ده رقم تليفوني انا مش رقم اسر والله العظيم”.

ومسلسل “بـ100 وش” من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم، ضمن أحداث العمل، شخصية كوميدية تدعى “سكر” تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء “كوافير” خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل “بـ100 وش” تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه في رمضان 2020.