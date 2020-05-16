ياسمين صبري في نزهة مع زوجها أبوهشيمة على كورنيش الأسكندرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت مجموعة صور حديثة للفنانة المصرية ياسمين صبري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، خلال تنزههما على كورنيش الأسكندرية.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة بإطلالة جينز بسيطة، وكانت تمسك بيد زوجها ويتمشيان على كورنيش الأسكندرية بمنطقة سان ستيفانو.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد احتفلت بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، وسط أجواء عائلية بسيطة، حيث اقتصر الحضور على أفراد الأسرتين، نظرا للإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وحاول رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية، تعويض عروسته الفنانة ياسمين صبري عن قضاء شهر العسل خارج مصر، بقضاء أوقات مميزة داخل قصر الزوجية.

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أبوهشيمة دلل زوجته بمجموعة صورة رومانسية التقطها معها، وشاركها مع متابعيه على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأكفتى بالتعليق عليها برموز لقلوب.

ياسمين تألقت في الصور بفستان أبيض قصير مزين بنقوش باللون الأخضر، من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce&Gabbana، ويبلغ سعره نحو 1900 دولارا أمريكيا.

الفنانة المصرية انتعلت حذاء أنيق من ماركة Christian Louboutin، يصل سعره الى 270 دولارا أمريكيا، وزينت معصمها بساعة من دار Cartier بلغ سعرها 8604 دولاراً أمريكيا.

من ناحية أخرى، تتألق ياسمين صبري حالياً في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.