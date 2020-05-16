النيابة تستدعي أحمد فلوكس للتحقيق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استدعت نيابة أكتوبر الفنان المصري أحمد فلوكس، ‏لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص بأحد الكامباوندات بمدينة الشيخ زايد، والذي اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله.

بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند بمدينة الشيخ زايد ضد الفنان أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

‏وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، ‏وتوجه منذ قليل فلوكس إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.

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وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم “الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذى يُدعى “نور”، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.