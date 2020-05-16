حلا الترك تحتفل بعيد ميلادها وتتلقى التهنئة من والدها وأختها.. ووالدتها تمتنع.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ 18.

الفنانة الشابة نشرت صورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ظهرت فيه وهي تقطع تورتة الحفل.

حلا أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “أشكر كل من هنأني بعيد ميلادي، تهنأتكم غالية على قلبي بكم ومعكم أدخلتم السرور لقلبي.. الله لا يحرمني منكم عائلتي، أصدقائي و بالأخص (امون، زهرا، ليليا،نور)، شركتي و فانزاتي”.

الفنانة البحرينية تلقت التهنئة من والدها المنتج البحريني محمد الترك، حيث نشر صورة لها، وعلق قائلا: “كل عام وانتي بألف خير أميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم”.

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حلا تلقت تهنئة أيضا من أختها “غزل”، عبر حسابها الخاص على “انستجرام”، حيث كتبت: “عيد ميلا سعيد اختي أتمنى لكي الأفضل في حياتك.. بحبك”.

وقد لفت أنظار الجمهور عدم قيام والدة حلا، السيدة منى السابر، بنشر أي تهنئة لابنتها في هذه المناسبة، وأرجعوا ذلك إلى الخلافات التي نشبت بينهما مؤخرا.

وكانت جدة حلا الترك قد كشفت مؤخرا أن حلا أقامت دعوى قضائية ضد والدتها السيدة منى السابر، دون أن تكشف عن الأسباب.

حيث قالت: “أنا لم أحرمها من أولادها هم لا يريدونها وإذا كانت تملك الجرأة فلتقل الأسباب التي قالوها للمسؤولين عندما اشتكت عليّ في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة، ولتقل عن القضية بينها وبين ابنتها في المحكمة. هي ومحاميها سمعت شو قالوا أولادها وليش ما بدهم يعيشوا معها وأنا بقولك خليها تخرج عن صمتها وتطلع تقول الأسباب الحقيقية.. وخليها تقول شو القضية اللي بينها وبين بنتها بالنيابة”.

وأكملت: “أنا مثلك كنت مصدقتها وعلشان هيك أنا وقفت معها لكن للأسف بعدين ظهرت على حقيقتها.. أنا بحب أحفادي ووقفت وسأقف بجانبهم في أي وقت يحتاجوني فيه ، ولن أقول أكثر من ذلك لأن الله أمر بالستر على عباده”.