أحمد فلوكس يعتدي على فرد أمن.. ويبرر: سبني بأمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رد الفنان المصري أحمد فلوكس، على الفيديو الذي نشر له وهو يعتدي على فرد أمن في كمبوند بالشيخ زايد وذلك في بيان عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام.

أحمد فلوكس قال: “حاضر هابقي اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمه اليوم”.

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وأضاف في بيان أخر: “أدي أساس الموضوع .. المشكلة إن الأستاذ صاحب الكمباوند صاحب المال والنفوذ الحقيقي وأنتم تعلمون جيدًا من هم أصحاب الكمباوند بيداري على كل الأخطاء والافتراءاتب وبيستخدم كل أساليب التشهير من تسريب جزء من الفيديو وكلام غير صحيح وإخفاء واقعة تعدي الشوم للتشهير بشخصي وبيستخدم كل نفوذه وطبعًا عرفتوا ليه في ممنهج وخصوصًا بربط الممر والجيش فلول بقي وكده”.

واضاف: “أتمنى أن تكون على حق خصوصًا وأنت أصلًا خارج البلاد .. الله المستعان، الموضوع أصبح شخصيا جدًا ولن أترك حقي أولًا بعد التشهير بي وثانيًا لتطهير البلد من أمثالك المنتفعين السابقين للنظام السابق والكارهين للقوات المسلحة وغير المنتفعين من النظام حاليًا”.