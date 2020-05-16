ساعة فهرية أفجان حديث النشطاء.. كمّ سعرها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احدثت الفنانة التركية فهرية أفجان ضجة كبيرة بجلسة التصوير الجديدة التي نشرت لقطات منها، وتجمعها بنجلها الوحيد «كاران».

مولود الفنانة لم يكن أكثر ما لفت أنتباه النشطاء، وإنما كان لـ«لوك» فهرية الجينز، والذي نسقته مع «كاران» نصيباً كبيراً من اعجاب الفانز، كما سرقت الساعة التي كانت ترتديها الفنانة، انظار الكثيرين، حيث تبين أنها ماركة Audemars Piguet، ويصل سعرها إلى 300 ألف ليرة تركية، كما أنها كانت هدية لفهرية من زوجها، النجم بوراك أوزجفيت.

Advertisements

يُذكر أن فهرية أفجان احتفلت بزفافها على النجم التركي بوراك أوزجفيت يونيو 2017 بعد قصة حب جمعتهما خلال كواليس مسلسل «طائر النمنمة»، وقد انجبت مولودهما الأول في أحد مستشفيات منطقة نيشانتاشي، أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الموت» آخر أعمال فهرية الدرامية، وهو المسلسل الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم»، كما كان فيلم «الحب الأبدي» الذي يجمعها بالنجم التركي مراد يلدريم الشهير بـ«أمير» آخر أعمالها السينمائية، وذلك قبل زواجها.

فهرية وضعت شروطاً للمنتجين الراغبين في الاتفاق معها على عروض فنية جديدة، وهي أن تعمل لمدة 9 ساعات يومياً فقط، مع أخذ يومين أجازة أسبوعياً، وذلك إلى جانب العطلات الرسمية، حرصاً منها على ايجاد وقت تمضيه مع مولودها الأول «كاران».