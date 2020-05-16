قطر تسجل حالة وفاة و1,547 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365السبت 2020/5/16 03:06 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 15 حالة .
وأضافت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل 1547 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج بلغ 30972 حالة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي المتعافين إلى 3788 حالة .
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