سعر الدولار في مصر اليوم السبت 16 مايو 2020

الخليج 365السبت 2020/5/16 10:48 ص بتوقيت أبوظبي
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، وبلغ متوسط السعر على شاشة البنك المركزي المصري 15.69 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع.
وأبقى البنك المركزي المصري الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، في مسعى للموازنة بين مقتضيات تراجع حاد في النمو نتيجة أزمة فيروس كورونا وزيادة مفاجئة في التضخم.
وأدت جائحة كورونا إلى إغلاق قطاع السياحة في مصر، وهو مصدر حيوي لإيرادات النقد الأجنبي، وتهدد دخل قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.
وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 37 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط 2020.
السعر الأكثر تداولا للدولار
وهيمن على الدولار سعر 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على شاشات غالبية البنوك العاملة في مصر، وتكرر السعر لدى بنوك، أبوظبي الإسلامي ومصر إيران للتنمية والكويت الوطنى، والتجاري الدولي وعودة والاستثمار العربي والمشرق والبركة والتعمير والإسكان والمصري الخليجي وقناة السويس وبلوم مصر.
بينما سجل سعر الدولار في بنك الأسكندرية 15.69 جنيه للبيع وللشراء 15.79، وهو نفس السعر المسجل في المصرف المتحد.
أقل سعر للدولار في مصر
بينما سجل أقل سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" مسجلا 15.68 جنيه مصري للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته لدى بنك مصر.
سعر اليورو والإسترليني
كما سجل سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء و17.07 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 19.15 جنيه للشراء و19.31 جنيه لدى شاشات البنك المركزي المصري.
سعر الريال والدرهم والدينار
وحول أسعار العملات العربية فقد سجل سعر الريال السعودي في مصر اليوم 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 50.63 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع، وفقا لشاشات البنك المركزي المصري.
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