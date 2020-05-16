خاص- التركي بوراك أوزجيفيت يتربع على عرش الصدارة

بيرلا جعجع: تخطى حساب الممثل التركي بوراك أوزجيفيت الرسمي عبر موقع انستغرام، الـ 15 مليون متابع ما يضعه في الصدارة.

ويعتبر “بوراك” اكثر الممثلين والممثلات الاتراك متابعة على انستغرام، مع العلم ان النجم التركي ليس نشيطاً على انستغرام، حيث ان عدد منشوراته لا تتعدى 155 لكن شهرته تخطت تركيا الى كل العالم العربي بسبب أعماله الدرامية.

Advertisements

نذكر أن في الأيام الماضية انتشرت أخباراً تتحدث عن خلاف عائلي كبير وقع بين النجمة التركية فهرية أفجين وشقيقة زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت.

وفي التفاصيل، أن خلافاً وقع بين الثنائي وصل الى القطيعة لدرجة منعت “فهرية” شقيقة بوراك من رؤية ابنها “كاران” وقامت كل واحدة منهما بحذف الأخرى عبر موقع انستغرام.

ترجمة موقع الخليج 365.