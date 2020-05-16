خاص- أقرب شخص يغدر بـ ناجي أسطا

علم موقع “الخليج 365” أن النجم ناجي اسطا يستعد لدخول موقع التصوير يوم الاثنين المقبل لتصوير أغنيته الجديدة “أقرب شخص” تحت ادارة المخرج سعيد الماروق.

وكان من المتوقع أن يصور “اسطا” الأغنية قبل أزمة كورونا خاصة انه سبق وسجلّها منذ أشهر لكنه اتخذ القرار بتجميد التصوير الى حين الحدّ من انتشار هذا الوباء القاتل.

الأغنية تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ. وبحسب معلوماتنا الأولية الأغنية ايقاعية اجتماعية ضمن قالب واقعي تتحدث عن الوفاء وغدر الناس.

إذا، الجمهور على موعد مع أغنية مكتملة العناصر من الكلام الى اللحن الى التوزيع والاخراج، بالاضافة الى صوت ناجي اسطا المميز.