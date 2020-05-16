الدكتورة خلود تغير رأيها بالتمثيل بسبب محمد رمضان: سأوافق وأنا مغمضة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من أن الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود كانت دائما تؤكد على رفضها القاطع لدخول مجال التمثيل، إلا أنَّ هناك أمرا استطاع تغيير وجهة نظرها في دخولها هذا العالم، حيث كشفت الفاشينيستا الكويتية عن شرطها الوحيد لقبول الدخول في هذا المجال.

ونشرت الدكتورة خلود مقطع فيديو وثّقته عبر حسابها "سناب شات"، أشارت فيه إلى إنها كانت ترد دائمًا على الاستفسارات التي توجه لها حول إمكانية خوضها تجربة التمثيل، بالقول: "لا"، ولكنها غيرت رأيها عندما شاهدت مسلسل "البرنس" للفنان المصري محمد رمضان، إذ ذكرت في حديثها: ""خلال المقابلات يسألونني: عادي تمثلين لو عُرض عليكِ؟ وأنا أقول لأ لأ..لكن إذا عُرض عليَّ مسلسل مصري ومحمد رمضان فيه أوافق".

وأضافت الفاشينيستا الكويتية: "للأمانة بعدما شفت مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان لو فكرت أمثل سأمثل معه يا لأ"، مبينةً أنّها ستوافق وهي مغمضة العينين ودون تردد ولو للحظةٍ واحدة.

ولم يقتصر الأمر على ذلك الحد، بل كشفت الدكتورة خلود عن أنَّ زوجها أمين مستعدٌ لخوض هذه التجربة في حال عُرض عليه التمثيل إلى جانب محمد رمضان.

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وجاء هذا التصريح، بعدما ظهرت الدكتورة خلود برفقة زوجها المودل الأردني أمين، وهما يتحدثان عن إعجابهما الكبير بمسلسل "البرنس"، إذ كان أمين يتحدث عن الأحداث التي ستشهدها الحلقات المقبلة، حيث قال إن"فتحي" الذي يجسده الفنان أحمد زاهر سيقتل شقيقه "ياسر" الذي يجسده محمد علاء، بينما تدخل "عبير" وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة رحاب الجمل، إلى السجن.

فيما ظهرت الدكتورة خلود، وهي تتفاعل مع خروج محمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" من السجن، حيث ظلت تردد:"وين بتروح يا رضوان وين.. حسبي الله عليهم 7 تحاسيب" في إشارة إلى أشقائه الذين أدخلوه السجن وظلموه.

يُذكر أنَّ مسلسل "البرنس" يحظى بشعبيةٍ كبيرة، بالإضافةٍ إلى أنه يتصدر يوميا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة: محمد رمضان، واللبنانية نور، والفنانين سلوى عثمان، وأحمد زاهر، وروجينا، وعبد العزيز مخيون، ودنيا عبد العزيز، ونجلاء بدر، وغيرهم وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.