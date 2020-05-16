سوزان نجم الدين: ابتعدوا عن القشور..خلص بكفي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب متابعو الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن إعجابهم الشديد بظهورها في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.

وكما هو معرف للجميع فإن رامز جلال يستضيف في برنامجه عددا من نجوم الوطن العربي في الفن والرياضة الذين عبروا عن خوفهم أو غضبهم من ممارساته أثناء المقلب، إلا أنّ سوزان نجم الدين اختلفت عن الجميع، وكانت "أخت رجال" كما وصفها متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بهدوئها وردود أفعالها الباردة التي حازت على إعجاب الجميع.

وجاءت تعليقات المتابعين بالمئات على حساب سوزان الرسمي على إنستغرام مشجعة لها، على بوست نشرته نجم الدين لمتابعيها لمحبتهم وردود أفعالهم التي "كبّرت قلبها" بحسب تعبيرها الذي قالت فيه أن حلقتها مع رامز جلال حازت على التريند الأول في مصر والعالم العربي.

وأشاد متابعوها بعدم خوفها و غضب رامز منها حيث أشار أحدهم إلى أنها لم تستغبي المشاهد كغيرها من الضيوف على حد تعبيره قائلا: "الحلقة كانت بتجنن عفكرة وردة فعلك مختلفة عن الكل وما استغبيتي المشاهد متل ماعم يعملوا".

وتساءل أحدهم عن معرفة سوزان بالمقلب قائلا "عنجد المقلب حقيقي ولا كنتي عارفة انو فيه مقلب"، لترد عليه سوزان بعدم معرفتها بذلك: "والله العظيم ماكنت بعرف أبدا".

كذلك ردت نجم الدين على تعليق تساءل عن سبب حديثها باللهجة المصرية؛ إذ قالت: "يعني إذا حكيت مصري ببطل سورية" مطالبة الناس بالابتعاد عن القشور والأمور السطحية بحسب وصفها.

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غياب عن الدراما في 2020

يذكر أن الفنانة السورية سوزان نجم الدين لا تشارك في رمضان الحالي بأي عمل فني، وأن ظهورها أمس في حلقة "رامز مجنون رسمي كانت حديث السوشال ميديا، وخاصة أنها ختمت الحلقة بعد خروجها من بركة الماء التي وقعت فيها وقولها لرامز"مسامحتك أنا".

وكان آخر ظهور لنجم الدين في الدراما السورية عام 2017، في مسلسل "شوق" الذي يحكي عن الأوضاع في سوريا بعد بداية الحرب، حيث ظهرت نجم الدين بدور قوي ومميز وهو شخصية "روز"، والعمل من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي، وبطولة كل من باسم ياخور ونسرين طافش وجوان خضر ومنى واصف وأحمد الأحمد وغيرهم.

أما في مصر فقد ظهرت في عام 2019، في فيلم "حملة فرعون" من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف كريم حسن بشير وإنتاج محمد السبكي، وحلت ضيفة شرف على مسلسل كلبش3، ولعبت دور أصول في مسلسل ابن أصول.