شارات غير تقليدية في دراما رمضان 2020.. حديث الجمهور والفنانين (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف بأن "الشارة-التتر" التي تظهر في بداية أي مسلسل أو برنامج تلفزيوني تُعبر عن هوية العمل وتترك تأثيرها لدى المُتلقي سواء بالكلمة المنطوقة والمنتقاة من قبل صناع العمل أو بالصورة التي تُطبع في ذهن المشاهد، وبذلك تُصبح الشارة كرؤية دعائية إعلانية للعمل التلفزيوني سواء أكان دراميا أو إعلاميا.

وتتنافس في رمضان الشركات العربية عادة في إنتاج شارات تجذب المشاهد من خلال غناء التتر بصوت نجم عربي معروف أو من خلال موسيقا رنانة تترك علامة مميزة عند الجمهور، إلا أن بعض الشارات في رمضان الحالي 2020 كانت مختلفة نوعا ما عما سبقها وغير تقليدية وهو ما دفع الجمهور والمتابعين وحتى بعض الفنانين والمعنيين بالشأن الدرامي إلى الحديث عنها وعن اختلافها ومحبتهم لها.

مسلسل "سوق الحرير"

كانت فكرة الشارة بمسلسل "سوق الحرير" سبّاقة بالتميز الذي لم يُعرض سابقا حيث وصفها الجمهور بأنها مبتكرة نوعا ما، إذ تبدأ بداية الشارة بتماثيل مصغرة لنجوم العمل الدرامي مرسومة بحرفية عالية بالإضافة إلى لقطات قريبة وبعيدة لـ "سوق الحرير" الذي تدور فيه الأحداث، وبحسب مخرج الشارة فإن هذه اللقطات كانت مأخوذة من خلال ديكور مُصغر بُني خصيصا لهذه الشارة، أما الموسيقى التصويرية للتتر فكانت من إعداد إياد الريماوي.

ولاقت شارة "سوق الحرير" التي أخرجها حسام حمد أصداء كبيرة عند الجمهور على الرغم من غياب نجم يؤدي كلمات الأغنية الشامية التراثية التي تقدمها الشارة؛ إذ كان التركيز على الصورة وعلى النحت الذي قام به يامن يوسف.

وتدور أحداث العمل في دمشق أواسط الخمسينيات من القرن الماضي حول "عمران" المتزوج من أربع نساء، تلد اثنتان من زوجاته في يوم واحد، ولكن إحداهما تموت أثناء الولادة، فيما تتوه الأخرى بتحديد هويّة مولودها من مولود ضرتها، بالإضافة إلى قصة "غريب" الذي يفقد ذاكرته في طفولته ويستعيدها عندما يصبح كبيرا بسبب الصدمة التي يتلقاها عند وفاة زوجته، والعمل من تأليف حنان حسين مهرجي، إخراج مؤمن وبسام الملا، إنتاج شركة ميسلون، بطولة سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، أسعد فضة، قمر خلف، هيفاء واصف، ميلاد يوسف.

مسلسل "ببساطة2"

أيضا مسلسل "ببساطة2" كانت شارة البداية فيه مختلفة؛ إذ تم عرضها بقالب تمثيلي من قبل أبطال المسلسل وهم يركضون في ساحات دمشق وشوارعها مرتدين ملابس المساجين هربا من عدة رجال، لكن هذه التمثيلية تنتهي بمحاصرة هؤلاء الرجال لنجوم المسلسل، إذ رأى المتابعون تلك النهاية مُعبرة عن فكرة المسلسل الأساسية كون العمل الدرامي عبارة عن لوحات درامية قصيرة تتناول قصصا اجتماعية بطريقة كوميدية لطيفة وهي من ألحان وتوزيع فادي مارديني، كما تتضمن موالا بصوت الفنان السوري هيثم دسوقي، والعمل من تأليف مجموعة كتاب، إخراج تامر إسحاق، إنتاج شركة روي، بطولة باسم ياخور، صفاء سلطان، عبد المنعم عمايري، هبة نور، نادين تحسين بيك، أندريه سكاف وغيرهم.

مسلسل "هواجس عابرة"

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واستطاع المسلسل الكوميدي "هواجس عابرة" أن يحقق حضورا لافتاً بشارة البداية؛ إذ وصفها بعض المتابعين بأنها أجمل من العمل الدرامي ذاته، حيث تتكون من أغنية يؤديها أبطال العمل بطريقة استعراضية غنائية راقصة وهم كاريس بشار، أحمد الأحمد، محمد حداقي، نادين تحسين بيك، جيني إسبر، خالد القيش، فادي صبيح، وسُجلت التتر بصوت زينة أفتيموس وعمر نويلاتي، وهي من كلمات راميا بدور.

أما مسلسل "هواجس عابرة" فهو من تأليف وإخراج مهند قطيش، إنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني، وهو عمل درامي اجتماعي كوميدي يتألف من حلقات متصلة منفصلة، ويرتكز على حكايات عديدة بأسلوب بسيط، إذ يتناول مجموعة شخصيات يجمعها طابق مشترك في مبنى حيث يضم (استديو للتصوير الفوتوغرافي، صالونا للتجميل، عيادة طبيب أسنان، شقة سكنية) ولكل مكان وشخص هواجسه الخاصة.

برنامج "رامز مجنون رسمي"

لطالما كان الاهتمام بشارات المسلسلات الدرامية في رمضان واضح، لكن هناك عددا قليلا من البرامج الرمضانية التي تُثبت نفسها في الشارة/التتر، إذ اعتاد الجمهور على الشارات المميزة التي يُطلقها الفنان المصري رامز جلال كل عام في برنامجه، وكانت شارة برنامج "رامز مجنون رسمي" حديث الجمهور مع بداية الشهر الفضيل حيث نالت إعجاب المتابعين واصفينها بأنها خفيفة وطريفة وتجعل المتلقي يحفظها عن ظهر قلب كما تُعبر التتر عن هوية العمل ومضمونه المستفز للمشاهد على حد تعبير الجمهور، خصوصا أن مُقدم البرنامج رامز جلال هو الذي يُغنيها.

وبالعودة إلى برنامج "رامز مجنون رسمي" فهو عبارة عن برنامج كاميرا خفية يُعرض يوميا على قناة "إم بي سي" من إعداد وتقديم رامز جلال، كتابة عبدالله غلوش، إخراج محمد نصير، يتم فيه استدعاء الضيف بواسطة الإعلامية أروى وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون علمه حيث يتم تربيطه بالسلاسل ولا يستطيع، النهوض ليظهر رامز بعد ذلك وتبدأ رحلة المقلب المفعم بالإثارة والتشويق للمشاهد.