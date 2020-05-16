أصالة: كل أخطائي مرتبطة بخوفي من التقدم في العمر.. وسأحاول فك عقدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية أصالة نصري، عن انزعاجها من التقدم في العمر، خاصة أنها تخطت الـ 51 عامًا، موضحة أن الجميع يربط الطاقة لدى المرأة بالأخص بعمرها حيث يتحدث الكثيرون عن أن الفتاة الأقل عمرًا تكون أكثر عطاءً وتحملًا للمسؤوليات في العمل، إضافة إلى أشياء كثيرة مرتبطة بعمر المرأة.

وأضافت أصالة نصري، في حديث لها مع جمهورها عبر تقنية "البث المباشر" على حسابها في موقع "إنستغرام"، بمناسبة عيد ميلادها الـ 51 الذي وافق الجمعة 15 مايو، أنها لا تريد أن تحتفل بعيد ميلادها بعد الآن.

وتابعت: "ما بدي احتفل بعيد ميلادي وهيك إحضار تورتة والسنة الماضية قلت خلصت الـ 50 فخلاص هيك وأنا هالسنة بعمر الـ 51".

واستطردت: "أنا عندي قناعة عن الأمور اللي بينحكى فيها بحاول أكون قوية.. بحب أكون على راحتي.. وإذا بدكم أكون على تواصل معكم دائمًا اتقبلوني على راحتي وزي ما بدي بكون".

وأشارت أصالة إلى أن كل الأخطاء التي كانت تفعلها ترتبط بشكل ما بخوفها من التقدم في العمر، موضحة أن غالبية رفيقاتها أصغر منها، مردفًة: "أنا شو دخلني أساسًا هالسنة اللي ما بشوف فيها على قول المصريين يوم عدل.. مش يوم عدل بمعنى عدل بالعمس أنا ربي أعطاني نعم لا تعد ولا تحصى أنا ربي عطاني واللي أخده مني أخده مني خوفًا عليا ومن وقت ما أخده مني أنا عرفت طريقي".

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واستطردت أنها عندما حاولت التفكير في وصولها للعام الـ 51 وجدت أن الرقم ليس كبيرًا على إنجازاتها التي حققتها، مبينة: "حققت أشياء كتير وعم عيش حياة اليوم وبتعرف على حالي وبحكي مع نفسي طول الوقت بصوت وبلا صوت .. هحاول أفكك العقد اللي فيا اللي اتراكمت واتراكبت فوق بعضها وأنا كنت مفكرة حالي كويسة".

وبيّنت أنها سعيدة للغاية بالتزامها بالصلاة خلال هذه الفترة وأن صديقاتها تغيرت هداياهن لها وأصبحن يعطينها "إسدالات الصلاة" كهدية، إضافة إلى رؤية أبنائها لها وهم يصلون، مشيرًة إلى أن هذا الأمر منح لها حالة من الطمأنينة والسكينة مع الله.

يُذكر أن أصالة، أعلنت مطلع شهر رمضان الجاري افتقادها لطليقها المخرج المصري طارق العريان على مائدة إفطار أول أيام شهر رمضان، موضحة أنها تحمل في هذا الشهر كثيرًا من المشاعر بينها الندم على بعض ردود أفعالها.