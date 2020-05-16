زوجة حسان دياب تثير عاصفة جدل بعد دعوة اللبنانيات للعمل في المنازل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت نوار مولوي زوجة رئيس وزراء لبنان، حسان دياب، عاصفة من الجدل بعد دعوتها لسيّدات وصبايا لبنان إلى العمل في خدمة المنازل بدلاً من العاملات الأجنبيات من أجل التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية عليهن.

وتصدر وسم #نوار_دياب قائمة تويتر في لبنان، دون تحته المغردون آلاف التعليقات التي غلب عليها الانتقادات والهجوم، وتعرضت زوجة دياب لاتهامات بأنها أخفقت في تقديم حلول فعلية للمأزق المعيشي الذي اجتاح اللبنانيين واللبنانيات، كما وصفوا تصريحاتها بأنها تحمل جانبا من العنصرية.

ووسط ردود الفعل المنتقدة خرج طرف آخر ودافع بقوة عن تصريحات نوار دياب وأكد أنها تنطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم بظل الظروف الصعبة، وأضافوا أن حديثها منطقي لأن راتب العاملة المنزلية أصبح 800 ألف ليرة لبنانية، وهذه القيمة يمكنها سدّ ثغرة عند امرأة أو رجل يبحث عن عمل، متسائلين عن سبب موافقة اللبناني في العمل بمحطات البنزين و"جلي الصحون" في البلاد الأخرى، فيما يرون الأمر ذاته عيبا في بلدهم.

وكانت نوار مولوي قد تحدثت في تصريحات تلفزيونية عن الخطوات التي ستعتمدها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة من أجل التخفيف من حدة الأزمة على اللبنانيات، وقالت إن عملهن في خدمة المنازل له حسنات على مستوى الاقتصاد واستجابة للخطوات التي يجب أن نتخذها كلبنانيين من أجل النهوض من الانهيار الاقتصادي.

كما حثت زوجة دياب الشباب وطلاب الجامعات على العمل في محطات الوقود والمطاعم، ونواطير (حراس) البنايات دون الشعور بالخجل، مشيرة إلى أن بلدها أحق بالدولارات التي يتم تحويلها إلى الخارج من خلال العاملات الأجنبيات، وأنها تعمل من خلال الهيئة لكي تكون مهنة الخدمة المنزلية كغيرها من المهن المنظمة في لبنان.

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من جهتها علقت الإعلامية إكرام صعب على تصريح دياب:"عزيزتي نوّار دياب أنا امرأة لبنانية مهنتي “صحافية” أمسح وأكنس وألمع الزجاج وأجلي الطناجر وأعد الإفطار والسحور وبلف ورق عنب.. وبعمل كبة مشوية طيبة وأتسوّق حاجيات المنزل، وأدير موقعا إخباريا كتابة وتحريرا وإشرافا وفوق كل ذلك أهتم بأدق تفاصيل أفراد أسرتي وأهلي (والداي) والجيران أحيانا يعني شو بدك تشغلينا بعد!!".

وأضافت صعب:" المرأة اللبنانية الوحيدة التي تحمل (مية بطيخة). يعرف عن المرأة اللبنانية قدرتها على تحمل الكثير الكثير، عرفت بشجاعتها وقدرتها على تحمل الصعاب ونظافة منزلها وفوق كل ذلك تهتم بأناقتها بس بدي تفهميني كيف لنا أن نعمل لننتج؟! إذا كنا صرنا بزمن حكم الدولار المفقود رجاء يا عزيزتي فكري لنا بحلول أخرى".

المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية سُرعان ما أصدر بياناً يُبرر فيه كلام المولوي:"يحاول البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحوير تفسير روحية ومضمون كلام عقيلة رئيس مجلس الوزراء الدكتورة نوار مولوي بشأن لبننة العمالة في لبنان عبر الاعتماد على اللبنانيين واللبنانيات في الأعمال والمهن المختلفة بدلا من العاملين والعاملات الأجانب".

أضاف البيان: "إن ما قصدته الدكتورة نوار مولوي واضح في سياق الكلام، وهو ينطلق من الحرص على أن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان".