أحدث ظهور لياسمين صبري وزوجها أحمد أبو هشيمة

القاهرة – لايف ستايل
انتشر في مساء الجمعة 15 مايو صورة جديدة غير رسمية للممثلة ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.ظهرت ياسمين بإطلالة بسيطة من الجينز، وهي تسير مع زوجها على كورنيش مدينة الأسكندرية بمنطقة سان ستيفانو، ويمسكان بيد بعضهما.
على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي
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