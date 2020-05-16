تفاصيل 10 دويتوهات بين عدوية شعبان عبد الرحيم وحمو بيكا

انتهى المطرب عدوية شعبان عبد الرحيم من تسجيل 10 دويتوهات غنائية جديدة، مع مطربى المهرجانات حمو بيكا، وعلى قدورة، ونور التوت، والأغانى عبارة عن مزيج من الغناء الشعبى وأغانى المهرجانات، ووزع جميع الأغانى فيجو الدخلاوى.

وتحمل بعض الأغانى عناوين "ع إحنا المريح"،"حلال ولا حرام"، ومن المقرر طرح أول هذه الأغانى يوم وقفة عيد الفطر المبارك، على أن يتم طرح باقى الأغانى بعد ذلك على فترات متباعدة فى موسم الصيف.

من جانبه قال المطرب الشعبى عدوية شعبان عبد الرحيم، لـ"اليوم السابع"، أتمنى أن تنال هذه الأغانى إعجاب الجمهور، خاصة أننا نقدم من خلالها لون غنائى جديد، حيث تحتوى على كلمات جديدة ومختلفة غير أغانى حمو بيكا وفريقه السابقة.

فى سياق أخر طرح عدوية شعبان عبد الرحيم مؤخراً بمناسبة شهر رمضان، دعاء دينيا بعنوان "ارحمنا ونجينا يارب"، من كلمات ياسين الضوى، وألحان تامر كروان، وتوزيع حمادة عصمت.

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كما طرح نجل "شعبولا" منذ فترة أغنيه بعنوان "غابت شمس عمرى" من ألحان شقيقه سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع إسلام شيبسى وكلمات الشاعر سامح الكومى، كما أنتهى عدوية من تجهيز أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن أحكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم، وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.

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