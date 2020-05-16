أول تعليق من رامز جلال بعد حلقة سوزان نجم الدين

حلت الفنانة سوزان نجم الدين، ضيفة على الحلقة الـ22، من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يُذاع على قناة "mbc مصر".

وعقب نهاية الحلقة، حرص رامز جلال على توجيه رسالة لضحية اليوم -عبر حسابه بـ«تويتر» بنشر عدة صور من حلقة سوزان نجم الدين وعلق عليها قائلا: «سوزان قمر الدين.. #رامز_مجنون_رسمي».

وكان ضيوف الحلقات الماضية من البرنامج كل من غادة عادل وعلي معلول وياسمين صبري وأمينة خليل وحسن عسيري وياسمين رئيس ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي الميرغني وبدرية طلبة وباسم ياخور ومحمد الشناوي وفيفي عبده وعبد الله بالخير وحسن شاكوش وطارق حامد وريهام عبد الغفور وحمو بيكا ومنة عرفة وبسمة وبوسي.

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