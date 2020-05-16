نظارات رامز مجنون رسمي أغرب من لون شعره

أطلّ الفنان رامز جلال خلال برنامج المقالب الخاص به رامز مجنون رسمي، الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، أثناء تقديم ضيوفه بالمقدمة، بالعديد من الإطلالات التي لا تقل غرابة عن لون شعره الأزرق، الذي يعد سؤالاً رئيسياً في أغلب الحلقات مع ضيوفه، حول رأيهم في لون شعره.

"رامز مجنون رسمي"

ويعد برنامج رامز مجنون رسمي أكثر البرامج إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، على الرغم من تحقيقه لنسب مشاهدات عالية حتى الآن، نظراً لطبيعة المقلب، حيث يتم استدراج الضيف إلى البرنامج من خلال التنسيق معه على أساس برنامج حواري باسم "كرسي الحقيقة" للفنانة أروى، لكن عند فقرة معينة يظهر رامز جلال ويتحول إلى برنامج مقلب ترفيهي للضيف وهو لا يزال على كرسي الحقيقة.

"نظارات رامز مجنون رسمي"

ونظراً لشخصية رامز جلال، سنجد في مقدمة البرنامج هناك تغيير دائم في إكسسوار خاص يرتديه رامز جلال أثناء تقديم ضيف الحلقة للجمهور، ألا وهو نظارته الشمسية، ففي 21 حلقة حتى الآن ارتدى رامز 21 نظارة مختلفة قد تتشابه بعضها فيما بينها ولكن هناك بعض الاختلافات في هيكل النظارة.

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وتميزت النظارات الخاصة به بالجراءة الشديدة، مع الحفاظ على كلاسيكية عدد بسيط، حيث عُرف عن رامز حبه لكل شيء جديد ومثير في إطار شخصيته المحبة للمقالب والضحك.

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