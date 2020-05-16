اعترافات سوزان نجم الدين بعد انتهاء مقلب "رامز مجنون رسمي"

القاهرة – لايف ستايل
وقعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضحية حلقة الجمعة، من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال على قنوات mbc.
وظهرت سوزان نجم الدين في بداية المقلب متماسكة وهادئة وحاولت أن تعطي عن نفسها صورة المرأة "القوية والمغامرة" لكن سرعان ما تبدل الموقف بعد إنزالها في الماء ووضع الكابوريا حيث بدأت بالصراخ ومطالبة رامز بالتوقف.
أما رد فعلها مع الأفعى كان حديث السيوشال ميديا فقد بدأت بتحريك قدميها بطريقة مضحكة ليعلق عليها رامز بـ“إنتي بتخرطي ملوخية”.
وفي نهاية الحلقة، وبعد وقوعها في بركة الماء قالت سوزان: “أنا هاعترف بحاجة أنا بقيت بحبك رغم كل اللي إنت عملته”.
وتراجعت سوزان نجم الدين عن تصريحاتها السابقة التي اتهمت فيها رامز جلال بفبركة برامجه قائلة “وحياة ربنا وحياة أولادي ما كنت عارفة”.
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