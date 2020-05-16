إصابة أمل بوشوشة ضمن الحلقة الـ22 من برنامج "اغلب السقا"

القاهرة – لايف ستايل
حلّت الفنانة أمل بوشوشة ضيفة على الحلقة الـ22 من برنامج “اغلب السقا”، الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر فضائية “mbc مصر”.
وتعرضت أمل بوشوشة أثناء إحدى التحديات لإصابة طفيفة في إصبعها بينما كانت تحاول التقاط الكرة حيث ذهب السقا سريعا ليطمئن عليها.
ونجح أحمد السقا في الفوز على أمل بوشوشة غير أنه ترك لها فرصة اختيار الجهة التي سيتم التبرع لها بمبلغ الجائزة، والذي يبلغ قدره 100 ألف جنيه، بحيث وقع الاختيار على مستشفى “بهية” لعلاج سرطان الثدي.
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