لقاء الخميسي تقلد أصالة على تيك توك

نشرت لقاء الخميسي فيديو جديد ظهرت من خلاله وهى تقلد الفنانة السورية أصالة نصري، أثناء حديثها عن حبها للبكاء طوال الوقت.

يُذكر أن لقاء الخميسي تشارك في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"

، وتجرى أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب،

حيث تحاول كل منهن الاستحواذ على الفيلا والتخلص من باقي السكان، مما يفجر الكثير من المواقف الطريفة غير التقليدية.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد،

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وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.

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