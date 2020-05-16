النيابة المصرية تحقق مع أحمد فلوكس بواقعة إعتدائه على عنصر أمن

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"الخليج 365" من بيروت: تجري نيابة مدينة الشيخ زايد المصرية تحقيقات موسعة مع الفنان أحمد فلوكس وعنصر أمن بمجمع سكني، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلالها الفنان يعتدي بالضرب على فرد الأمن.

وكشفت التحقيقات أن عنصر الأمن في مجمع "بيفرلي هيلز"السكني، حرر محضراً بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم فيه فلوكس بالتعدي عليه بالضرب والسب والشتم.

وقال رجل الأمن في محضر الشرطة إن الفنان كان متوجها لصديق له داخل المجمع، ولكنه منع الفنان لأنه لا يملك تصريحاً، بحسب التعليمات المتبعة، فقام فلوكس بدفعه وضربه.

فلوكس بدوره توجه، يوم أمس الجمعة، لقسم الشرطة لتحرير محضر، تبادل فيه الاتهامات مع رجل الأمن.

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كما حرص على نشر توضيح عبر حسابه الشخصى على الإنستغرام، معلقاً على الفيديو المتداول قائلاً: "حاضر هابقي اتشتم بأمى واعتذر ده لو ضابط مش فرد أمن أكيد مش هاسكت، عموما أنا مش هاتكلم وبعد الإجراءات سيقول القانون كلامه، شكرا، بس سؤال صغير، ليه يتم تسريب جزء من الفيديو حتى من قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية، وفيديو أمن يعنى المفروض خاص بشركة مش عامة، لا تستخدموا بما يترك لكم لتروه لابتزاز الأخرين.. حكمه اليوم".

كما عاد لينشر فيديو خاطب فيه جمهوره يوضح فيه تفاصيل المشكلة بالكامل:

شاهد فيديو الإعتداء: