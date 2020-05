ريس ويذرسبون تتعاون بفيلمين جديدين مع نتفليكس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: توصّلت Netflix إلى اتفاق مع "ريس ويذرسبون" والشركة المملوكة لها Hello Sunshine يجري بموجبه إنتاج فيلمين بارزين من فئة الكوميديا الرومانسية حيث تقوم "ويذرسبون" أيضًا بدور البطولة فيهما.

الفيلم الأول بعنوان YOUR PLACE OR MINE مقتبس من سيناريو أصلي كتبته "ألين بروش ماكينا" (THE DEVIL WEARS PRADA، ومسلسل Crazy Ex-Girlfriend) والذي سيكون باكورة تجربتها الإخراجية. وسيتولّى "جيسون بيتمان" و"مايكل كوستغان" إنتاج الفيلم من خلال شركة Aggregate Films كجزء من اتفاق حقوق أولوية الاطّلاع مع Netflix، جنبًا إلى جنب مع "ويذرسبون" و"لورين نيوستادتر" لصالح شركة Hello Sunshine، و"ماكينا" لصالح شركة Lean Machine.

في عام 2018، أعلنت Netflix عن إبرام اتفاقية تمتد لعدة سنوات مع شركة Aggregate يجري بموجبها إنتاج أفلام ومسلسلات تلفزيونية وبرامج وثائقية. ويتولّى "جيسون بيتمان" الإنتاج التنفيذي والبطولة والإخراج لمسلسل OZARK.

أما الفيلم الثاني فهو بعنوان THE CACTUS مُقتبس من رواية "سارة هايوود" الصادرة عن صحيفة "نيويورك تايمز" بالاسم نفسه، والتي حققت مبيعات قياسية. واختارها نادي "ريسي" للكِتاب أيضًا كأفضل رواية في شهر يونيو 2019. ومن المقرّر أن تتولّى "ويذرسبون" و"نيوستادتر" إنتاج الفيلم لصالح شركة Hello Sunshine.

علّقت "ويذرسبون" قائلة: "دأبنا منذ فترة طويلة على البحث عن أعمال رائعة ومناسبة لتكون فرصة للتعاون مع "تيد ساراندوس" و"سكوت ستوبر" وطاقم Netflix بأكمله، ولم تكن هناك فرصة أفضل للعمل معهم من هذين العملين من فئة الكوميديا الرومانسية. فروايتا "سارة هايوود" و"ألين بروش ماكينا" تجمعان بين دفّتيهما جميع المقوّمات التي نفضّلها في الأفلام الكوميدية الرومانسية التقليدية، علاوة على وجود عناصر قيادية نسائية في العملين تتسم بالقوة والذكاء والإرادة والتصميم".

صرّح "مايكل كوستغان" نيابة عن شركة Aggregate Films قائلاً: "أشعر أنا و"جيسون" بحماس بالغ لإنتاج التجربة الإخراجية الأولى البارزة لـ "ألين" مع أصدقائنا وشركائنا الرائعين في Netflix، وبالاشتراك مع موهبة فذّة وصديقة حميمة مثل "ريس" وشركة Hello Sunshine. إنه المزيج المثالي لإنتاج هذا الفيلم، ونحن على ثقة بأن هؤلاء الشركاء الرائعين وأصحاب الأفكار الإبداعية سينتجون عملًا كوميديًّا عصريًّا رائعًا مُغلفًا بالرومانسية وسيستقطب اهتمام الجمهور العالمي لا محالة".



من جانبه، علّق "سكوت ستوبر" رئيس قسم الأفلام في Netflix قائلًا: "إننا متشوقون للعمل مع شركائنا وأصدقائنا المُقرّبين "جيسون" و"مايكل" من شركة Aggregate في فيلم Your Place or Mine. لقد عرضوا علينا هذه القصة الكوميدية الرومانسية الرائعة من تأليف "ألين" والتي أسرت قلوبنا فور قراءتها، حيث ننتظر على أحرّ من الجمر ونتطلع إلى خروجها إلى النور بالتعاون مع فرق العمل في شركتي Aggregate وHello Sunshine".

وتابع "ستوبر" قائلًا: "أسهمت "ريس" وطاقم عملها في Hello Sunshine بإنجازات رائعة في صناعة السينما ونحن سعداء للغاية بالعثور على ضالتنا في مشروعين مذهلين سيشهدان تعاونًا بيننا وبينهم".

صرّحت "بروش ماكينا" قائلة: "أنا أعتبر نفسي كبيرة المُعجبين بـ "ريس ويذرسبون" في العالم، ليس فقط لموهبتها الخارقة كممثلة ولكن أيضًا لقدراتها الإنتاجية الاستثنائية. وأشعر أنني الأكثر سعادة على وجه الأرض لإخراج هذا الفيلم لصالح Netflix وبالتعاون مع Aggregate وHello Sunshine".



تدور أحداث قصة فيلم YOUR PLACE OR MINE حول صديقين مقربين يعيشان عن بُعد تتغير حياتهما جذريًا عندما تقرّر الصديقة السعي وراء حلم حياتها، بينما يتطوع صديقها للاهتمام بابنها المراهق.

تدور أحداث قصة فيلم THE CACTUS حول حمل غير متوقع لسيدة متحفّظة تبلغ من العمر خمسة وأربعين عامًا، فيدفعها ذلك إلى إعادة النظر في الحياة التقليدية المنظّمة التي اتبعتها، بل وينطلق بها نحو رحلة لم تعهدها سعيًا للحب وتكوين عائلة والتأقلم مع الأحداث غير المتوقعة. صدرت رواية The Cactus في 7 مايو 2019 عن دار نشر Park Row.