منصة شاهد تستحوذ على حقوق عرض مسلسل "ليه لأ" لأمينة خليل

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"الخليج 365" من بيروت: كشفت شاهد.نت عن إستحواذها على مسلسل الممثلة المصرية الشابة أمينة خليل "ليه لأ" ليعرض عبر منصتها الإلكترونية بعد رمضان.

وكانت المغنية المصرية آمال ماهر قد قدمت شارة المسلسل بصوتها.

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"ليه لأ" لم يلحق بالعرض الرمضاني لعدم إستكمال تصوير حلقاته، ومن المقرر أن يستكمل صُنّاع المسلسل تصوير الـ 15 حلقة المتبقية بعد العيد.

وتجسد أمينة في المسلسل شخصية "عاليا"، وهي شابة من عائلة تقليدية يتحكم الآباء فيها بزمام أمور الجيل الأصغر، ولكنها تقَرّر فجأة أن تتمرد وتقرر مصيرها بنفسها، حتى وإن وضعها ذلك في مواجهة عنيفة مع أغلب أفراد العائلة.

العمل من تأليف ورشة من الكتاب تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين. ويشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، منهم: هالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبو عوف، وإنتاج E producers عبد الله أبو الفتوح.