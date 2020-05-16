مارك والبيرغ يسعى لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في Our Man from Jersey

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"الخليج 365" من بيروت: يسعى الممثل الأميركي مارك والبيرغ لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في فيلم الجاسوسية الجديد Our Man from Jersey أحد نتاجات نتفليكس الأصلية الجديدة بعد أن شوهد فيلمه الأخير الذي عرض عبر التطبيق الشهير من 85 مليون مشترك حول العالم.

فيلم الجاسوسية الجديد سيقوم والبيرغ بإنتاجه كذلك بجانب قيامه ببطولته.

وبحسب موقع ديدلاين فإن الشركة العملاقة رصدت مبلغاً كبيراً لتنفيذ المشروع الذي سيتولى كتابته دايفيد غوغينهايم الذي سبق وتعاون معهم في فيلم Safe House، كما عمل معهم كمنتج منفذ لفيلم كريسماس كرونيكالز لكيرت رسل، والذي ينتظر إنتاج جزء ثان له قريباً. كما قام بكتابة مسلسل Designated Survivor الذي قام ببطولته خافيير سوذرلاند، حيث إستحوذت عليه نتفليكس بعد عرض موسمين منه على شبكة ABC.