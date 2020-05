فايولا دايفس تودع How to get away with murder

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: لطالما سعت الممثلة والمنتجة الأميركية فايولا دايفس نحو الحصول على البطولة المطلقة في عمل يرسخ إمكانياتها ونجوميتها المستحقة في الدراما التلفزيونية بعد أن حققت بعض ما تريد في السينما.

فكان لها ما أرادت عندما وافقت على القيام ببطولة مسلسل How to get away with murder عام 2014، وبعد ست مواسم ناجحة وجائزة إيمي حصدتها كأفضل ممثلة عن دورها فيه، يمكننا القول انها نجحت في رهانها.

دايفس وهي ممثلة سينمائية مرموقة في جعبتها ترشيحين للأوسكار والغولدن غلوب عن فيلمي Doubt و The Help إلا ان حضورها كان خجولاً في الدراما التلفزيونية فأغلب أدوارها كانت تتلخص بظهورها كضيفة شرف في مسلسلات: Law & Order: SUV، Without aTrace و The practice.

لم تحظ حينها بدور بارز تلفزيونياً، لذا فمن البديهي عند الإعلان عن قبولها بطولة مسلسل How to get away with murder جاء الجواب حول سبب تحولها للبطولة التلفزيونية بالقول: بالتأكيد هناك النص الجيد، ولكن بجانب ذلك فهي ترى أن الزمن الذي كان الممثل السينمائي يلجأ للتلفزيون بعد أفول نجمه إنتهى، فالزمن اختلف.

وتضيف بأنها لا تجد حرجاً من القول بأنها حظيت بأدوار سينمائية رائعة ولكنها لم تكن محور العمل، لم تمنحها المساحة الكاملة لتتألق وحيدة: "أردت ان أؤدي شخصية تخرجني من المساحة الآمنة. ووجدت ذلك في شخصية أناليس كيتينغ التي خلقتها شوندا رايمس في مسلسل How to get away with murder. فقمت بالإختيار الذكي الذي كانت ستقوم به أية ممثلة تتمتع بالمنطق وقبلته. وأحببته، أحببت حقيقة أنها تعيش حياتاً فوضوية وغامضة ولا يمكن أن تفهمها في أغلب الأحيان أو تعرف حقيقة معدنها سواء كانت خيرة أو شريرة. هي امرأة رغم جبروتها الظاهر، مدمرة، شهوانية وضعيفة.

وتختم بالقول: "وأنا سعيدة لحصولي على هذا الدور في هذه المرحلة من حياتي".

فأناليس كيتينغ كسرت العديد من التابوهات في التلفزيون، ففي أحد أبرز مشاهد الموسم الأول، تقوم المحامية المرموقة الأنيقة، بمسح مكياجها وخلع باروكتها ومواجهة زوجها حول سبب وجود صور لأعضائه التناسلية على تلفون فتاة ماتت مقتولة.

من كان سيمنح دوراً كهذا لسيدة سوداء خمسينية، تميل للجنسين، تعاني من آثار إعتداء جنسي عاشته في طفولتها.

برأي دايفس فأن كل ما سبق هو تركة مسلسل How to get away with murder الذي كسر الكثير من القولب النمطية لأدوار الممثلات السود في التلفزيون.

فايولا دايفيس شكرت معجبي المسلسل وودعتهم بصورة نشرتها ضمت تجميعاً لملصقات المواسم الماضية مع الموسم السادس.

يذكر أن الحلقة النهائية للموسم السادس والأخير تمت إذاعتها يوم ال 14 من مايو على شاشة شبكة ABC.

ويعرض في الشرق الأوسط على عبر تطبيق نتفليكس، حيث حظيت المواسم الخمس الماضية بشعبية واسعة بين مشاهدي التطبيق العرب، ولم تعلن نتفليكس عن موعد إذاعة الموسم السادس بعد.

نبذة عن العمل:

تدور أحداث المسلسل حول محامية ناجحة جداً في حياتها العملية وتقوم بالتدريس في الجامعة لطلبة الحقوق، لها أسلوبها الخاص والغير مألوف في التدريس، تقتل فتاة كان زوجها على علاقة بها، وتتورط مع مجموعة من طلابها في التستر على الجريمة، مما يؤدي لسلة أخرى من الأحداث المثيرة التي تربط مصائرهم، والجريمة تجرهم الى التورط في جرائم أخرى، ورغم انها لم ترتكب أياً منها بنفسها إلا أن مساعدتها بخبرتها القانونية لطلابها بالتستر على تبعات الخطأ الأصلي تغرقها في بحر من المشاكل تدمر سمعتها، وحياتها، وتجرها لإدمان الكحول.