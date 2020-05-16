شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء فنان عٌمانى من فيروس كورونا ومغادرته المستشفى بعد علاج 20 يوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، شفاءه التام وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد علاج استغرق 20 يوما ومغادرته المستشفى فى دولة الإمارات، قائلا: "بفضل من الله ولطفه مَنّ على سبحانه وتعالى الشفاء والعافية من مرض كورونا اللعين".

وقال الزدجالى، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستجرام: "بفضل من الله ولطفه غادرت المستشفى بعد معاناة مع المرض وأنا بصحة وعافية ولله الحمد والمنه".





يذكر أن الفنان إبراهيم الزدجالى، دخل المجال الفنى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، من خلال مشاركته فى دبلجة الرسوم المتحركة والبرامج التربوية، سافر إلى مصر للدراسة فى المعهد العالى للفنون المسرحية وتخرج عام 1993، عمل مخرجاً فى بدايته فى تلفزيون سلطنة عمان وقدم برنامجاً بعنوان "قهوة الصباح"، لكنه استقر فى نهاية المطاف على مهنة التمثيل، انطلاقته كانت فى الدراما العمانية، انتقل بعدها لدولة الكويت للمشاركة فى أول عمل بعنون زهور وجدران عام 1997، كانت نقطة التحول فى مسيرته الفنية عندما شارك فى مسلسل "ألوان من الحب والعذاب" عام 2002.

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ومن أهم أعمال الفنان العمانى إبراهيم الزدجالى، مسلسلات امرأة مفقودة، الحرير والنار، جار القمر، عناقيد النور، وش رجعك، صمت البوح، مطلقات صغيرات، دكتوراه فى الحب، احلام على ورق، عود أخضر، أصعب قرار، قلبى معك، مفتاح القفل، صيف بارد، كنا أمس وغيرها من الأعمال الدرامية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم السبت، تسجيل 404 حالات بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5029 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وقالت الوزارة فى بيانها: تسجيل (404) أربعمائة وأربع حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها سبع وستون (67) حالة لعمانيين، وثلاثمائة وسبع وثلاثون (337) حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (5029) خمسة آلاف وتسع وعشرين حالة.









وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، أصدرت عدة قرارات منها: تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.



