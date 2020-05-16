شكرا لقرائتكم خبر عن فلوكس بعد إخلاء سبيله: "مسامح فرد الأمن ودمه خفيف محتاج حد يكتشفه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تصريح له، عقب قرار إخلاء سبيله من النيابة، قال الفنان أحمد فلوكس، إنه تم التصالح والتراضى بينه وفرد الأمن بعد الأزمة التى نشبت فى كمبوند بالشيخ زايد، لافتا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تلقى اتصالا من الشركة المسئولة عن الأمن وعرضوا الصلح، وتابع: وافقت على الفور من أجل فرد الأمن، واحترمت هذه الخطوة منهم وهذا التصرف، بعدما تأكدوا من عدم وجود أي تجاوز مني تجاه فرد الأمن.

وأردف "فلوكس": لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوثق فيديو مدته 36 ثانية ما حدث، فهناك أشياء حدثت قبل هذا التوقيت وبعده، و"دخلت في وصلة هزار مع فرد الأمن، وعلى فكره دمه خفيف ومحتاج حد يكتشفه" وتأكدت من أنه لم يسرب الفيديو، وأن هناك آخرين وراء هذا الأمر.

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وتابع "فلوكس": "أنا متسامح مع الجميع، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن اتسبب في حبس فرد أمن بسيط، ولجأت لتحرير محضر لإظهار الحقائق فقط، بعدما تداول البعض أجزاء من الفيديو مقتضبة، وهاجمني البعض، ومع ذلك لم أحمل ضغينة لأحد، ومسامح ومتسامح مع كل من اتهمني بالكذب، خاصة أننا في العشر الأواخر من رمضان".

وأوضح "فلوكس"، منذ تداول الفيديو وابني دخل في نوبة بكاء، وكنت حريص على توضيح المفاهيم للناس، فليست من أخلاقي التعدي على فرد أمن، وليس بينى وبينه أي عداء شخصي، وتراضينا وتحدثنا ودخلنا في وصلات "هزار" وأحمل له كل محبة وتقدير.

وقررت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر اخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وأفراد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكلًا منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.