شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دويتو جاستين بيبر..متى يتم إطلاق أغنية Rain On Me لليدي جاجا وإريانا جراند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فكرة " الدويتوهات " مسيطرة بوضوح علي النجمة العالمية إريانا جراند خلال هذه الفترة فبعد تقديمها كليب " Stuck With U " مع النجمة العالمي جاستين بيبر خلال الأسبوع الماضي ، ستقدم جراند البالغة من العمر ( 26 عاما ) مفاجأة من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة و هو تعاونها مع النجمة العالمية ليدي جاجا .

كشفت ليدي جاجا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " أن هناك عمل غنائي سيجمعها بالنجمة الشابة إريانا جراند ، و الاغنية تحمل اسم " Rain On Me " و من المقرر أن تطلق جاجا ذات الـ ( 34 عاما ) هذه الأغنية يوم 22 مايو الجاري ، وهي واحدة من أغنيات البوم ليدي جاجا الجديد " Chromatica " و المقرر إطلاقه في 29 مايو الجاري .

يذكر أن ألبوم " Chromatica " لليدي جاجا يضم تعاون مع اثنين من أهم نجوم الغناء في العالم وهم السيرالتون جون والنجمة الشابة أريانا جراند.



بوستر اغنية ليدي جاجا و جراند

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أغنيات ألبوم Chromaticaهي

“Chromatica I”

“Alice”

“Stupid Love”

“Rain On Me”

“Free Woman”

“Fun Tonight”

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“Chromatica II”

“911”

“Plastic Doll”

“Sour Candy”

“Enigma”

“Replay”

“Chromatica III”

“Sine From Above

“1000 Doves”

“Babylon”