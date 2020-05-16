شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا:" قهوة الماضى من أقرب الأغانى إلى قلبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة إليسا جمهورها و كل محبيها لألبومها الجديد، لافته أن أقرب أغنية لقلبها على " قهوة الماضى" و المقرر طرحها في العيد، وأول أغنيه لبنانية من الألبوم.

وغردت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" قهوة الماضي من أقرب الأغاني على قلبي بالفترة الأخيرة، ورح تصدر على العيد إن شاء لله كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وأول أغنية لبنانية بتسمعوها من الألبوم الجديد".



إليسا

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وكانت أخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.

ومن ناحية أخرى احتفلت الفنانة اللبنانية، بيوم التمريض العالمى، مشيرة إلى أن يوم التمريض اختصار لكل الأعياد، قائلة :" إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع"، وقالت فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"يوم الممرضين والممرضات العالمي هالسنة هو اختصار لكل الأعياد بهالزمن يللي تحولو فيه هالناس لأبطال مع كل اللي عم يضحو فيه. ينعاد عليكن بظروف كتير أفضل، إنتو اللي عم تحمونا بهالزمن البشع".

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضي، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.